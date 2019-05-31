«مرور رأس الخيمة» تمنح السائقين المخالفين «فرصة»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن استعدادها، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق مبادرة تحت شعار «نعطيك فرصة»، لتحذير المخالفين بمنشورات توعية في صورة ورقة مخالفات، عوضاً عن تحرير مخالفة، وتقديم النصح والإرشاد للحد من ارتكاب المخالفات، وخفض نسبة الحوادث المرورية، وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وتستهدف المبادرة سائقي المركبات، بهدف توعيتهم بالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، وأهمية اتباع التعليمات الصادرة، انطلاقاً من البعد الإنساني لدور الإدارة، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية.

وأكد مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، أن المبادرة تأتي بمتابعة من قسم المباحث والضبط المروري، بهدف تعزيز ونشر الوعي الأمني عند أفراد المجتمع، بما يحقق أهداف وزارة الداخلية، ويجسد رسالتها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأفاد رئيس قسم المباحث والضبط المروري، المقدم محمد البحار، بأن المبادرة المزمع تنفيذها ستنطلق لمدة يومين متتاليين، مع بداية شهر يونيو المقبل، وتتمثل في توزيع منشورات توعوية في صورة ورقة مخالفات بعد ضبطهم، عوضاً عن تحرير المخالفة، حاملة شعار المبادرة والهدف منها.