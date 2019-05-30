تسليم أبناء المواطنات وثائق الجنسية قريباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي محمد الشامسي، بأن الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كل الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة لأبناء المواطنات المشمولين، سيتمّ الإعلان عنه قريباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، بحيث يصبح بمقدور المشمولين ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشروعات والخدمات التي تحرص القيادة على توفيرها لأبناء الوطن.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة كل الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ3354 من أبناء المواطنات.

وقال الشامسي، إنّ المواطنة ليست مجرّد امتيازات وحقوق فقط، بل واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.

وذكر أنّ هذه المكرمة التي جاءت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أدخلت البهجة والفرح على قلوب شريحة واسعة من أبناء مجتمع الإمارات وجعلت عيد أسرهم عيدين، مشيداً بتوجيهات سموه الدائمة ببذل كل جهد ممكن من شأنه أن يسعد أبناء وبنات الإمارات ويحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

وأضاف أنّ استكمال إجراءات شمول هذه الكوكبة من أبناء المواطنات بمظلّة المواطنة الإماراتية جاء بفضل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي لم يأل جهداً في سبيل متابعة إنجاز هذا الملف وتحقيق طموحات وأحلام المشمولين فيه.