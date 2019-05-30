بيان مشترك لدولة الإمارات والولايات المتحدة خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.

وجاء في البيان ..

إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.