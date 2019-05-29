محمد بن زايد و مستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.

وبحث سموه و المستشار جون بولتون ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب .. إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

و تطرق الجانبان إلى الجهود الدولية و التنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها.



و تبادل سموه والمستشار الأميركي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.



