17.2 % نسبة الإصابة بالسكري بين المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت استشارية السكري في مستشفى دبي، رئيسة جمعية الإمارات للسكري الدكتورة فتحية العوضي، ضرورة وضع خطط مستقبلية للوقاية من مرض السكري، وتخصيص برامج ذكية وقائية على مستوى الدولة، للتصدي للمرض. وقالت خلال جلسة علمية استضافها المجلس الرمضاني لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، بحضور المدير العام لجهاز الرقابة المالية عبدالله محمد غباش، إن آخر مسح ميداني شمل نحو 5000 أسرة في دبي لبيان نسبة المصابين بمرض السكر، أظهر أن نسبة الإصابة بين المواطنين في الدولة وصلت إلى 17.2% على مستوى السكان، وبلغت نسبة الإصابة بين المقيمين 15.48%.