شرطة أبوظبي تتيح الحجز الذكي للمركبات بأي مكان في الدولة

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أن خدمة الحجز الذكي للمركبات التي فعلتها، أخيراً، تطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي فقط، وبإمكان السائقين كافة الاستفادة من هذه الخدمة، وحجز مركباتهم في عهدتهم بالموقع الذي يختارونه في أي مكان، سواء في إمارة أبوظبي، أو الإمارات الأخرى في الدولة.

وقال أفراد مقيمون في مناطق خارج إمارة أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم حصلوا على مخالفات مرورية من الأنظمة الذكية في أبوظبي، ترتبت عليها عقوبة حجز مركباتهم، متسائلين عن إمكانية الاستفادة من خدمة الحجز الذكي، والاحتفاظ بمركباتهم بالقرب من منازلهم خارج إمارة أبوظبي.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها وفرت، خلال الأيام الماضية، خدمة الحجز الذكي لأشخاص مقيمين في إمارات أخرى، حيث سمحت لهم بإيقاف مركباتهم المحجوزة بالقرب من أماكن سكنهم، بعد تثبيت جهاز ذكي يعمل وفق تقنية متطورة، مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة، لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وفعلت شرطة أبوظبي، أخيراً، خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها، بدلاً من حجزها في ساحة الحجز برسم 15 درهماً عن كل يوم حجز، وذلك في مركز الخدمة في إدارة مرور أبوظبي، ومن المنتظر تعميم الخدمة في كل مراكز الخدمة في إدارة مرور المناطق الخارجية، وإدارة مرور العين، وإدارة مرور الظفرة، الشهر المقبل.

مميزات الحجز الذكي

تتميز خدمة الحجز الذكي بإمكانية حجز المركبة بالموقع الذي يختاره المالك، سواء داخل أبوظبي أو خارجها، وتفعيلها عن طريق تثبيت جهاز الحجز دون الحاجة لقفل حركة المركبة في الحالات الطارئة، وبإمكان الأشخاص إتمام جميع المعاملات المرورية خلال فترة الحجز الذكي، ومنح المتعامل مهلة 48 ساعة لإعادة تسليم جهاز الحجز بعد انتهاء الفترة، والعناية بالمركبة في موقع حجزها، من خلال تشغيلها لضمان سلامة أجزائها.