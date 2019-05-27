تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة.. إنجاز إجراءات منح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات.

وقد تم تنفيذ تلك التوجيهات بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حيث عملت الهيئة على إنجاز 3354 ملفا تخص المتقدمين للحصول على الجنسية من أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم معايير منح الجنسية وفقا للأحكام القانونية المنظمة، فيما سيتم الانتهاء وإتمام كافة اجراءات التسليم من خلال جدول زمني وضعته الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة وجّه منذ المباشرة في التعامل مع هذا الملف بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات بما يضمن تمتعهم بالمواطنة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركن من أركانه.