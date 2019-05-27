نورة الكعبي: نتمنى أن نرى محتوى إماراتياً موجّهاً للطفل على وسائل التواصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي، أن تطوير محتوى إماراتي مميز يصلح للعرض على المنصات الرقمية العالمية أمر يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون بين الجهات المعنية، مشيرة إلى أهمية تخصيص ميزانيات مناسبة لتطوير هذا المحتوى لاسيما في ظل وجود كفاءات واعدة وإمكانات لوجستية قوية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، معربة عن أمنيتها أن «نرى محتوى إماراتيا موجّها للطفل على وسائل التواصل».

وأكدت خلال جلسة ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي لمناقشة مستقبل «المحتوى الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي»، وأسباب عدم وجوده على النحو الأمثل على شبكات التواصل الاجتماعي، ومدى قدرته على التأثير خارج النطاق المحلي، ضرورة تخلي الإعلام الإماراتي عن الأفكار النمطية وتكسير القيود القديمة لفتح المجال أمام المواهب الإعلامية المتواجدة خارج الشركات والمؤسسات الإعلامية والتي من شأنها إثراء المشهد الإعلامي على مختلف الصعد عبر رفده بالأفكار الجديدة والمحتوى المبتكر.

وقالت الكعبي إن المحتوى الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يواكب التطور الحاصل على مختلف المستويات لاسيما مع زيادة قدرة المتلقي على التقصّي والحُكم على الأعمال، لافتةً إلى أن عدد المؤثرين الإماراتيين يقل بكثير عن العديد من الدول الأخرى ما يتطلب دعم المواهب المحلية من قبل المؤسسات والجهات الإعلامية كل في مجاله، بحيث يتخصص المؤثر في مجال محدد ويلتزم بأسلوب مميز يعين على وضوح المحتوى، ولا يتم خلاله المزج بين الموضوعات.