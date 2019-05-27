المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجاوز

اشتكى سكان في مدينة العين عدم التزام بعض السائقين بقوانين المرور الخاصة بالطرقات الداخلية للشعبيات، على الرغم من اللوحات الكبيرة التي تشير إلى ضرورة الالتزام بخط السير، وعدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة.

دورات

جدد سكان في الشارقة مطالبهم بإنشاء دورات مياه عامة على امتداد كورنيش بحيرة خالد بمنطقة الخان، خصوصاً أن هذه المنطقة تشهد تجمعات للعائلات وسكان المنطقة، للتنزه بشكل يومي على مدار العام.

ترجمة

لاحظ قراء وجود أخطاء في اللغة العربية، نتيجة الترجمة السيئة من «الإنجليزية»، في اللوحات التي تعلن عن تنزيلات في الكثير من المحال التجارية داخل المولات. ودعوا إدارات المراكز التجارية إلى تعيين موظفين للتدقيق اللغوي على الإعلانات.

بطاقات

اشتكى مالكو مركبات وسائقون في العديد من المناطق من إلصاق بطاقات الـ«بيزنيس كارت» الخاصة بصالونات التجميل على زجاج أبواب السيارات بأعداد كبيرة، ما يتسبب في الإضرار بزجاج السيارات، وتشويه المنظر بعد إلقائها أرضاً من الغالبية.

تأمين

اشتكى مريض تأخر استجابة شركة التأمين الصحي لطلب إدخاله العناية المركزة، بمستشفى خاص في دبي، الأمر الذي حال دون حصوله على الرعاية المطلوبة حتى الصباح.

سماعات

أفادت قارئة بأن مسجد عبدالله بن عباس في إمارة الشارقة لا توجد فيه سماعات في مصلى النساء، وأن صوت الإمام بالكاد يصل اليه، وهو على هذه الحال منذ أكثر من سنتين، مناشدة المعنيين معالجة الأمر، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من المصليات في شهر رمضان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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