توفير خيمة ساترة للقبر أثناء عمليات دفن المتوفيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بلدية أبوظبي عن توفيرها خيمة ساترة لعملية دفن السيدات المتوفيات، بهدف احترام حرمة وخصوصية النساء أثناء عملية الدفن، وعدم انكشافهن على المشيعين المشاركين في عملية الدفن.

وأكد رئيس قسم خدمات المقابر في البلدية، سعيد العامري، أن هذه الخطوة تجسد القيم السامية والنبيلة، التي ترتكز عليها قيادتنا في التعامل مع الإنسان وحفظ كرامته حياً وميتاً، هذه القيم النابعة من المثل الإنسانية العليا وإعلاء شأن الإنسان في حياته وفي مماته، وتكريمه في الحياة وأثناء رحيله إلى الدار الآخرة.

وقال إن البلدية حريصة، دائماً، على تقديم كل ما من شأنه رفع نسبة الرضا المجتمعي عن خدمات البلدية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المجتمع واحتياجاته في جميع المرافق التابعة لها. وأضاف أن المبادرة تأتي، أيضاً، ضمن إطار تحسين الخدمات المقدمة إلى أهل المتوفى، من قبل قسم خدمات المقابر التابع لإدارة الصحة العامة، مشيراً إلى أن الخيمة يتم وضعها فوق القبر أثناء مواراة الجثمان الثرى، وتحجب الخيمة المرأة المتوفاة عن الآخرين، وتتيح لمحارمها الدخول لإتمام عملية الدفن بكل حرية وخصوصية.

وأكد أن مبادرة الخيمة الساترة لمراسم دفن السيدات المتوفيات، جاءت ثمرة للزيارات المعيارية التي نفذتها إدارة الصحة العامة، واطلاعها على تجارب البلديات الأخرى، مشيداً بالفكرة التي بادرت بها بلدية عجمان وكانت سباقة بهذا الشأن، حيث اجتمع قسم خدمات المقابر في بلديةة أبوظبي مع قسم المقابر في بلدية عجمان، واطلع الخدمة، وتم تطبيقها مباشرة نظراً لأهميتها.