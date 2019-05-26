بلدية دبي تدعم «سقيا الأمل» بحفر 6 أبار ماء

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أعلن مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، دعم الدائرة للمبادرة الرائدة، من خلال حفر ست أبار ماء في المناطق التي تعاني شح مياه الشرب في ست دول حول العالم، تلبية لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق «سقيا الأمل».

جاء ذلك، خلال استضافة بلدية دبي جهاز «سقيا الأمل» في الحديقة القرآنية، حيث شارك المئات من موظفي البلدية، في ضخ وتعبئة مئات من عبوات المياه لمصلحة الحملة عبر جهاز ضخ المياه الافتراضي الخاص بسباق «سقيا الأمل»، الذي استضافته البلدية، حيث ستقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتبرع بكمية المياه الإجمالية نفسها التي تضخّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً من المياه في العالم.

وقال الهاجري: «تؤكد المبادرات الإنسانية المكانة العالمية لدولة الإمارات كمنارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، تمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان دون النظر إلى دين أو لون أو عرق، لتخفف معاناة الإنسان أينما كان، سيراً على نهج الوالد المؤسِّس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».