9 ملايين مستفيد من مشروعات «سقيا الإمارات» حتى 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل مؤسسة «سقيا الإمارات» جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات حتى نهاية 2018، أكثر من تسعة ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير: «يكتسب احتفالنا بيوم زايد للعمل الإنساني أهمية خاصة خلال عام التسامح الذي يعد امتداداً لعام زايد 2018، كونه يحمل القيم التي رسّخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان من العالم».

ويرى المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، محمد عبدالكريم الشامسي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد إحدى أهم المحطات في الأجندة السنوية لدولة الإمارات، وفي هذا اليوم مناسبة نستذكر مآثر وإنجازات رائد العمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في تحسين حياة الملايين حول العالم، حتى اقترن اسم زايد بالخير والعطاء تقديراً لإنجازاته وما قدّمه للبشرية جمعاء».

• يوم زايد للعمل الإنساني يعد إحدى أهم المحطات في الأجندة السنوية لدولة الإمارات.