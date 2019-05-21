طقس غائم مع تساقط المطر

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، وتتكون السحب الركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية، من 25 - 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى ٥٠ كيلومتراً في الساعة مع وجود السحب.

وتوقع أن يكون بحر الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، أما بحر عمان فمتوسط الموج يضطرب أحياناً.