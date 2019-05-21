22 ألف حالة يستقبلها قسم الأعصاب في مستشفى راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّن المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، أمس، قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد، بعد أعمال التوسعة والتطوير الشامل لبيئة الاستشفاء، والتقنيات والتجهيزات المتقدمة التي شهدها القسم.

وبعد الانتهاء من التطوير، أصبح القسم الأكبر من نوعه في الدولة، من حيث طاقته الاستيعابية، وأعداد المترددين عليه، والتخصصات الطبية، التي تضم: الجلطات الدماغية، والصرع، والتصلب اللويحي، والأمراض العضلية والعصبية، والأمراض الحركية، وفسيولوجيا الأعصاب.

واستقبل قسم الأعصاب 22 ألف حالة مرضية خلال عام 2018، ويتميز برصيد نوعي من الإمكانات التي جعلته أحد أهم الأقسام البحثية التخصصية.

وفي ضوء أعمال التوسعات والتطوير الشامل، أصبح بإمكان القسم استيعاب المزيد من المرضى، مع زيادة أعداد الأسرّة، التي وصلت إلى 18 سريراً.