«مدرسة الحياة» تستقطب 7000 مشارك في جلسات تفاعلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة «مدرسة الحياة»، المنصة المجتمعية التفاعلية المتخصصة، الهادفة إلى بناء مهارات الحياة الجيدة لدى أفراد المجتمع.

وركزت «مدرسة الحياة» خلال ثلاث جلسات، بمشاركة 7000 شخص، على موضوعات فنون القيادة الوالدية، ودور الآباء والأمهات في تربية الأبناء، ومهارات الاستعداد للحياة، ودورها في تعزيز ثقافة جودة الحياة لدى الأفراد، قدمتها عضو هيئة التدريب في كلية التربية الأساسية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، الدكتورة أمل العتيبي، في ورشتي عمل «فن القيادة الوالدية.. أسرار في تربية الأبناء»، و«هل أنت مستعد؟».

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن «بناء مهارات الحياة الجيدة يشكل عنصراً مهماً وأساسياً لتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وأن (مدرسة الحياة) تمثل مبادرة مجتمعية موجهة لبناء مهارات الحياة الجيدة، وإعداد أفراد إيجابيين ومجتمع إيجابي»، مشيرة إلى أن هذه المهارات تغطي جوانب مهمة من حياة الأفراد الشخصية، ومهاراتهم الاجتماعية.