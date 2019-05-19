دبي تحقق أدنى مستويات البطالة عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5% في عام 2018، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح/‏‏‏ الصافي 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل، وذلك حسب تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018، الذي أصدره المركز.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري، إن تلك المعدلات تؤكد قوة اقتصاد دبي ومتانته، حيث لاتزال تسجل الإمارة أدنى مستويات البطالة عالمياً، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية يعد من أعلى المعدلات العالمية، موضحاً أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المشروعات الإحصائية الاستراتيجية السنوية، كونه مصدراً مهماً للمعلومات لمتخذي القرار، وراسمي السياسات والمخططين والباحثين في مجال سوق العمل.

وأضاف المهيري أن مسح القوى العاملة لعام 2018، يُنفّذ وفقاً لأحدث التوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، بهدف التعرف إلى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين والمتعطلين الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، حيث يتم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية الجيومكانية، للاستدلال على عينة المسح المُمثّلة والمُصمّمة بأسلوب علمي من الأُسر المقيمة في الإمارة، والتي شملت 3000 أسرة موزعة على 1500 أسرة إماراتية و1500 أسرة غير إماراتية، مُوزّعة على مختلف مناطق الإمارة الجغرافية.

وأظهرت نتائج المسح أن نحو نصف الإماراتيين ممن هم في سن العمل، هم مساهمون ومشاركون اقتصادياً، وترتفع معدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين الذكور 62.6%، مقارنةً بمعدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيات الإناث 36.5%، ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح/‏‏‏ الصافي هو عبارة عن قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل، والذي يعطي صورة واضحة عن مقدار مشاركة الإماراتيين والإماراتيات في سوق العمل.

وبقيت مستويات البطالة بين غير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي دون نصف النقطة المئوية، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، حيث لا بطالة تذكر لدى غير الإماراتيين الذكور 0.2% فقط، فيما بطالة غير الإماراتيات الإناث نحو 1.0%، وذلك نتيجة للسياسات البناءة لسوق العمل، وتلك المرتبطة بشؤون الأجانب والتي تمنح الإقامات للعاملين والمستثمرين والطلبة ومن في حكمهم، مع عدم أحقية إقامة الأجانب ممن هم في سن العمل في الدولة دون ارتباطهم بعمل.

وارتفعت معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين، المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، ممن هم في سن العمل حيث بلغ 85.5% في عام 2018 (96.9% للذكور، مقابل 55.9% للإناث)، كما يتضح ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين خلال الثلاثة أعوام الماضية، سواء للذكور أو للإناث. وبلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مليونين و242 ألفاً و363 مشتغلاً مع نهاية عام 2018، منهم 81.3% ذكور، و18.7% إناث.

كما ارتفعت أعداد المشتغلين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2018، حيث بلغ 82 ألفاً و630 مشتغلاً إماراتياً، مقارنةً مع 75 ألفاً و856 مشتغلاً إماراتياً مع نهاية عام 2016، بزيادة مقدارها 6774 مشتغلاً، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 وبنسبة زيادة مقدارها 8.9% بأعداد المشتغلين الإماراتيين في عام 2018، مقارنة بعام 2016. وأفاد المهيري بأن إجمالي المتعطلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، قد بلغ 10 آلاف و468 متعطلاً مع نهاية عام 2018، حيث يتضح أن هنالك ارتفاعاً بأعداد المتعطلين مقارنةً بنهاية عام 2016، وبزيادة مقدارها 2893 متعطلاً، خلال الفترة المحددة من 2016 وحتى 2018.

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مليون شخص إجمالي، المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2018.

ارتفاع معدل البطالة لدى الإماراتيين

قال مسح مركز دبي للإحصاء إنه طرأ ارتفاع على معدل البطالة لدى الإماراتيين، المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي من 2.9% عام 2016 إلى 3.4% عام 2017، ووصل إلى 4.0% في عام 2018، وبالنظر إلى مستويات البطالة بين الإماراتيين الذكور، فقد ارتفع بشكل طفيف إذ بلغ 2.0% في عام 2016، إلى 2.6% في عام 2017، وحافظ على هذا المستوى في عام 2018، حيث بلغ 2.7%، أما بالنسبة لمستويات البطالة لدى الإماراتيات مقارنة بالإماراتيين، فهي أعلى حيث تصل إلى الضعف تقريباً، ويُعزى ذلك إلى تفضيل شريحة من الإماراتيات العمل بالقطاع الحكومي، وبمهن ووظائف محددة أيضاً.