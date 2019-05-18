"خليفة سات" يلتقط صورة عالية الدقة للحرم المكي

المصدر: أمين الجمال - دبي

التقط القمر الاصطناعي "خليفة سات" الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء في أكتوبر الماضي، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة "0.7 متر" للحرم المكي الشريف في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية احتفالا بحلول شهر رمضان الفضيل.

ونشر وزير دولة لشؤون التعليم العالي، رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الصورة على حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها بالقول: "صورة من الفضاء للحرم المكي الشريف في المملكة العربية السعودية، التقطتها خليفة سات بجودة عالية الدقة".

وكان القمر الاصطناعي "دبي سات2" التقط صورة للحرم المكي في يونيو 2017، بدقة تصل إلى "1 متر"، وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء القمر للاستشعار عن بعد "دبي سات-2" إلى الفضاء الخارجي في عام 2013.