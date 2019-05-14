شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى الالتزام بشروط السلامة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي الأسر إلى الالتزام بشروط السلامة والوقاية من الحرائق التي تنشب بسيطة وتتحول إلى خطرة، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير الوقائية.

ونصحت بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.

ولفتت إلى الخطوات التي يجب القيام بها عند اكتشاف تسرب الغاز، أهمها عدم إشعال نار أو مصباح كهربائي أو أي مصدر قد يصدر عنه الشرر، وإغلاق مصدر التسرب، وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، وإصلاح سبب التسرب، والاتصال بمركز القيادة والتحكم عبر 999.