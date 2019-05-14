توعية أمنية لأصحاب العزب

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع بلدية أبوظبي، فرع الشهامة، مبادرة توعية لملاك وأصحاب العزب والعمال بضرورة الحفاظ على الممتلكات عن طريق إجراءات الوقاية والرقابة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأفاد مدير المديرية، العميد مسلم محمد العامري، بأن فريق المبادرة نفذ زيارات ميدانية مكثفة للمزارع والعزب بمختلف المناطق في السمحة وإرشاد أصحابها والعمال إلى أهمية حماية ممتلكاتهم ومواشيهم والمراقبة المستمرة، وتحذيرهم من تركها دون حراسة، والتوعية بأهمية تركيب كاميرات مراقبة في جميع العزب ليسهل مراقبتها.