46.9 مليون درهم لرفع كفاءة طريق الفايه ــ سيح شعيب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إنجازهما أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الفايه ـ سيح شعيب E75، الذي تم تنفيذه على امتداد 88 كيلومتراً، بكلفة بلغت 46.9 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وحرصت دائرة النقل و«مساندة» على تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وخفض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات.

وأكَّد مركز النقل المتكامل حرص دائرة النقل في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث تضمَّن المشروع رفع مستوى السلامة على الطريق، عبر إصلاح أكتاف الطريق وطبقات الأسفلت، مع تركيب فواصل التمدد على الجسور وحواجز الحبال المعدنية، وإزالة الرمال من حرم الطريق، مع تجديد التخطيط الأرضي للطريق، وبما يحفظ متطلبات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، ويجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأكدت «مساندة» التزامها في تنفيذها للمشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية للمرافق والخدمات والآليات، وذلك من خلال إعادة استخدام الأسفلت المقشوط في مشروعات جديدة، أبرزها إنشاء وتمهيد طرق للعديد من المزارع في مناطق مختلفة، وأيضاً إنشاء مواقف مؤقتة لبعض المرافق.

وأشارت إلى أن المشروع سيرفع كفاءة الطريق، ويسهل حركة المرور ونقل البضائع من وإلى مدينة أبوظبي، حيث يعد طريق الفايه - سيح شعيب E75 من الطرق الرئيسة للشاحنات بين دبي وأبوظبي والعين. واستطاعت «مساندة» تجاوز التحديات، بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة النقل بإدارة عملية التحويلات المرورية بكفاءة عالية.