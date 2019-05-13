المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غرامة

اكتشف مقيم في منطقة الخان بالشارقة عند تجديد ملكية سيارته وجود غرامتين عليه بقيمة 500 درهم لكل منهما، بسبب مخالفة غسيل السيارات في الشارع منذ فترة طويلة، من دون تلقيه أية رسائل أو وضع إيصال على سيارته بالمخالفة يتيح له الاستفسار أو تقديم التماس اعتراض في وقتها.

إفطار

أثنى سائقون على مبادرات تقدمها منافذ لتجارة التجزئة في محطات لتوزيع الوقود في دبي، بتوزيع التمر والماء على السائقين الذي يتوقفون بالمحطات خلال فترات الإفطار.

رسائل

أعرب مواطنون ومقيمون عن انزعاجهم من كثرة الرسائل التي ترد إليهم من مستشفيات ومراكز صحية خاصة، تحثهم على مراجعتها، وإجراء فحوص طبية حتى إن لم يستدع الأمر ذلك، مشيرين إلى أن العروض على الكشفيات والعلاج تصبغ الطب بصبغة تجارية بحتة.

عروض

طالب مستهلكون بإلزام المتاجر بتوفير السلع المشمولة بالعروض طوال فترة العرض المحددة، بعدما تبين لجوء بعضها إلى الإعلان عن عروض مميزة على كميات محدودة، يفاجأ المستهلكون بنفادها.

تسول

طالب قراء بتكثيف حملات ضبط المتسولين حول المساجد والمستشفيات، بعد انتشار هؤلاء الأشخاص منذ بداية شهر رمضان، واستغلالهم للأطفال لاستجداء مشاعر الصائمين، والحصول على أموالهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

رسوم

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة إلى عدم إقرار أي زيادة في رسوم المدارس العام المقبل، مشيرين إلى تسلمهم إشعارات من مدارس أبنائهم تفيد باحتمالية زيادة الرسوم الدراسية الخاصة بالعام الدراسي المقبل.

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