المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منازل

رصد سكان بمنطقة الرميلة 1، في عجمان، وجود عدد من المنازل المهجورة، مطالبين البلدية بالتعامل معها بالطرق المناسبة، خصوصاً أنها تؤذي المنظر الحضاري لهذه المنطقة السياحية التي تضم فنادق عدة، فضلاً عن كون هذه المنازل مرتعاً للحشرات والزواحف.

عروض

اشتكى متسوقون الازدحام الشديد في العديد من المتاجر التي أعلنت عروضاً على سلع استهلاكية، تزامناً مع شهر رمضان، مطالبين الإدارات بالمزيد من التنظيم لمثل هذه العروض، والاستعداد لها بعدد كافٍ من العاملين فيها.

تسوّل

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بتشديد الرقابة حول المساجد والمتاجر، التي يكثر حولها المتسولون خلال شهر رمضان، خصوصاً أن بعضهم يستغل الأطفال في ممارسة نشاطه.

تسعيرة

أفاد قارئ بأن إحدى محطات البترول بدبي طبقت الزيادة المقررة على سعر وحدة الوقود، قبل بدء اليوم الجديد بنحو 15 دقيقة، الأمر الذي اعتبره مخالفاً للقانون.

دخان

اشتكى سكان بدبي قيام مستأجرين بالتدخين في مداخل البنايات، ما يسبب ضرراً صحياً ونفسياً للسكان، منتقدين تغاضي حراس البنايات عن تصرفهم.

بطاقات

طالب ركاب بتجديد محطات تعبئة بطاقة «نول» في منطقة السطوة بدبي، خصوصاً أن العديد منها يعاني مشكلات فنية تجعله خارج الخدمة.

مواعيد

أثنى مرضى على مبادرة تنفذها هيئة الصحة بدبي، تقوم من خلالها بتذكيرهم بمواعيد الدواء، وتقدم لهم إرشادات ونصائح صحية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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