حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل

المصدر: دبي - وام

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، تشكيل مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، برئاسة وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري.

سارة بنت يوسف الأميري: - «الإمارات خصصت استثمارات كبيرة في قطاع العلوم المتقدمة، ويأتي دور المؤسسات مكملاً لجهود الحكومة».

ويضم مجلس الأمناء كلاً من وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل،

عبدالعزيز الجزيري، والشريك المؤسس لـ«سوق دوت كوم» نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور، ورئيس جامعة نورث إسترن في بوسطن، الدكتور جوزيف عون، ومؤسّس شركة «أوداسيتي» البروفيسور في جامعة ستانفورد، الدكتور سباستيان ثرون.

كما يضم المجلس توم فلتشر وهو دبلوماسي سابق ومؤلف، وعمر غباش وهو سفير سابق وكاتب، والرئيسة التنفيذية للابتكار الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، الدكتورة خولة الكعبي، ومؤسس «أرامكس» رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، فادي غندور، ومستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الدكتور يسار جرار.

وسيشرف مجلس أمناء أكاديمية دبي المستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، على إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة إلى نشر المعرفة، وتزويد الأجيال المقبلة من قادة المستقبل بالأدوات اللازمة لمواكبة تغيرات العصر، إضافة إلى تقييم ودراسة الحلول المبتكرة والفاعلة لمختلف التحديات الحالية والمقبلة، وتصميم مستقبل القطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، سارة بنت يوسف الأميري، أهمية تطوير منظومة أكاديمية مبتكرة تعزز من قدرات الشباب، وتركز على قطاعات العلوم والتكنولوجيا المستقبلية، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات خصصت، خلال العقدين الماضيين، استثمارات كبيرة في قطاع العلوم المتقدمة، ويأتي دور المؤسسات مثل أكاديمية دبي المستقبل مكملاً لجهود حكومة الإمارات في رفع كفاءة القطاعات الحيوية، من خلال تبني التكنولوجيا ورفع كفاءة القوة العاملة.

وقالت: «إن مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل سيوفر المشورة والدعم للأكاديمية، من خلال الإشراف على مبادراتها ومشروعاتها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية تزود الشباب بالمهارات اللازمة، وتمكنهم من المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية».

من جانبه، أكد مدير أكاديمية دبي للمستقبل، سعيد القرقاوي، أن مجلس أمناء الأكاديمية سيؤدي دوراً أساسياً في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية، لتطوير برنامج عمل شامل يسهم في تعزيز مكانة الأكاديمية مركزاً معرفياً لاستشراف المستقبل واستباق تحدياته، والارتقاء بمواهب ومهارات الكوادر الوطنية.

يذكر أن أكاديمية دبي للمستقبل تأسست عام 2017 بتوجيه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل.

وتهدف الأكاديمية إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة، وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تتناول التحديات الملحة، من خلال إعداد وتمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل في مختلف القطاعات الرئيسة.