إنجاز 90% من شبكات المياه بـ 8 مناطق في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كثفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها للانتهاء من تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات تمديدات شبكات المياه في مناطق السيوح المختلفة، بأطوال إجمالية تبلغ أكثر من 150 كيلومتراً، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير شبكات المياه لعام 2019-2020، بضرورة تنفيذ مشروعات تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية التي تشهدها إمارة الشارقة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تواصل جهودها لتوصيل الخدمات للمناطق الجديدة، وتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كل مناطق إمارة الشارقة، وتقليل الفاقد من الشبكات، وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي تنفذها الهيئة في مناطق السيوح، تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ هذه المشروعات الضخمة لتواكب التمدد العمراني الهائل في مناطق السيوح، منوهاً إلى أن ضاحية السيوح تعد من أهم المناطق السكنية في إمارة الشارقة، وتشتمل على 20 منطقة، يحتوي كل منها على ما يقارب 800 قطعة أرض، فضلاً عن أن بها مشروعات إسكانية ضخمة تنفذها برامج الإسكان المحلية والاتحادية، وقد أنجزت الهيئة شبكة خطوط المياه الرئيسة في مناطق السيوح من (1) إلى (8) بنسبة تجاوزت 90%، ويجري حالياً العمل في بقية المناطق.

وأضاف أن إدارة المياه بالهيئة أعدت استراتيجية بعد دراسة مقارنة مع عدد من دول العالم، لتطبيق أفضل المعايير الفنية في تنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير الشبكات، مشيراً إلى أن الهيئة بادرت بتنفيذ العديد من المشروعات لمراقبة وإدارة شبكات توزيع ونقل المياه التابعة لها، لرفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد.

وأوضح مدير إدارة المياه، المهندس عصام الملا، أن الهيئة ملتزمة بتقديم خدمة إمداد المياه فوراً لكل مسكن جاهز للسكن بأي مكان في الشارقة، حتى بالمناطق التي لم تصلها شبكات المياه، من خلال استخدام الصهاريج، أو بعض البيوت النائية.

وأشار إلى أن مشروعات تمديدات المياه التي تم إنجازها أو يتم حالياً تنفيذها والانتهاء منها في مناطق السيوح، تتضمن إنجاز الشبكة بنسبة 100% بمنطقة «السيوح 4» بطول 15.5 كيلومتراً، وكلفة بلغت أربعة ملايين درهم، أما في منطقة «السيوح 8» فيجري العمل حالياً على استكمال الشبكة بطول 9.4 كم وكلفة 2.45 مليون درهم، وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 70%، بحيث سيكتمل خلال مدة أقصاها شهر ونصف الشهر، أما عن المناطق الجديدة في السيوح، وهي من السيوح (9) إلى (16)، فقد تضمنت خطة الهيئة تنفيذ عدداً من المشروعات.