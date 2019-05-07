شرطة أبوظبي تشارك في «أطعم تؤجر»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تشارك شرطة أبوظبي في مبادرة «أطعم تؤجر 2019» الرمضانية التي ينفذها فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، للعام الثاني على التوالي طوال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرات «عام التسامح».

واستعرض مؤتمر صحافي، أمس، أهداف المبادرة في توعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار في شهر رمضان لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتشمل المبادرة توزيع وجبة إفطار على قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في مدينتي أبوظبي والعين قبل موعد الإفطار، تجسيداً لتوجيهات القيادة بتفعيل العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن والحفاظ على السلامة المرورية.

وتأتي مشاركة شرطة أبوظبي في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع أفراد الجمهور وتعزيز الأمن والسلامة وإسعاد أفراد المجتمع. ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم القيادة بسرعة للحاق بالإفطار والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.