افتتاح سوق مكيّفة للأسماك في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتحت بلدية رأس الخيمة، أمس، سوق المعيريض للأسماك، بعد إجراء الصيانة الشاملة للمبنى القديم الذي يقدّر عمره بأكثر من 37 عاماً. وتعتبر السوق الجديدة أول سوق مكيفة في الإمارة، حيث يبلغ عدد دكك البيع فيها 45 دكة، كما يبلغ عدد مواقف المركبات نحو 100 موقف خاص بالمتسوقين.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، إنه تم إجراء تغيير وتطوير شامل لجميع مرافق سوق المعيريض للأسماك، حيث تم غلق السوق بعدما كانت مفتوحة في بعض مرافقها للهواء الطلق، وتم تحويلها الى سوق مكيفة بجميع ملاحقها من منطقة عرض الأسماك ومنطقة التنظيف التي تم تزويدها، إلى جانب منطقة تقطيع الأسماك، بأحدث أنظمة التبريد.

وأوضحت أنه تم تغيير جميع أنواع طاولات الأسماك بالسوق من طاولات عرض الأسماك وطاولات التقطيع والتنظيف وطاولات المزاد إلى طاولات من معدن الـ«استانلس ستيل» مستوفية لجميع الشروط الصحية، وملحقاً بها حوض غسيل وتعقيم وميزان إلكتروني متطور.

وأضافت أنه تم تغيير جميع ثلاجات حفظ الأسماك من (فايبرغلاس) إلى ثلاجات حديثة تعمل بالكهرباء للتحكم في درجة حرارة حفظ الأسماك من (0 – 4) درجة مئوية، وتتم معايرتها دورياً ومراقبتها من قبل فريق قسم التفتيش والرقابة في إدارة الصحة العامة.

وأشارت إلى أنه تم الاهتمام بمناطق خدمات المستهلكين من خلال توفير سبل الراحة والسعادة، عبر إنشاء الصالات الداخلية والخارجية ومناطق انتظار واستراحة أمام غرف التقطيع، وحمامات للرجال والنساء، إضافة إلى تشييد مسجد للرجال والسيدات.

- السوق اهتمت بتوفير

خدمات للمستهلكين،

منها مناطق انتظار

واستراحة.