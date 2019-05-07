إنشاء 10 مساكن بكلفة 10 ملايين درهم لأسر متعففة في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، عن إنشاء 10 مساكن لأسر مواطنة متعففة بالإمارة بكلفة وصلت إلى نحو 10 ملايين درهم، مشيرة إلى أن هذه المساكن جارٍ العمل فيها، وسيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري.

وبينت أنها قامت خلال الفترة الماضية بصيانة 81 مسكناً للمواطنين بكلفة 4.5 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها تستهدف صيانة 100 مسكن خلال العام الجاري، وذلك لمساعدة الأسر على تأمين مساكن مريحة لهم وحياة كريمة، وفق توجيهات القيادة بالإمارة.

وأوضحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام للمؤسسة، أن المساكن الـ10 المستهدف إنجازها نهاية العام الجاري تأتي ضمن خطة لإنشاء 30 مسكناً للأسر المتعففة على ثلاث مراحل وخلال ثلاث سنوات بكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون درهم، إذ تتكون المساكن من طابقين تتضمن أربع غرف نوم ومجلساً.

وقالت إن المستفيدين من المساكن يشترط أن يكونوا من الأسر النامية التي تزيد على ثلاثة أشخاص، أو الأسرة المتعسرة في الديون، فضلاً عن أنها يجب أن تكون من الأسر التي لم تستفد من البرامج الإسكانية، سواء كانت اتحادية أو محلية. وأكدت أن المؤسسة دأبت على تلبية احتياجات مواطني إمارة عجمان، وأنه تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الأسر المواطنة في رمضان، منها زكاة مال والفطر وعيدية الأيتام، وبنك الطعام، وغيرها من المشروعات الخيرية التي تتزامن مع إعلان هذا العام للتسامح.