توصيل الكهرباء لـ90 خيمة رمضانية

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توصيل التيار الكهربائي لـعدد 82 خيمة رمضانية تتوزع على مختلف مناطق المدينة منها 34 خيمة تابعة لجمعية الشارقة الخيرية و4 خيام تابعة لدائرة التخطيط والمساحة تحملت الهيئة رسوم التوصيل بالكامل وقيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم بالإضافة إلى عدد من الخيام التابعة للأفراد في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية والتي تجاوز عددها 52 خيمة رمضانية يتحمل أصحابها قيمة رسوم التوصيل والكايبلات فقط وتتحمل الهيئة قيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم ، ووفرت الهيئة كايبلات لهذه الخيام من أجود أنواع الكايبلات وأكثرها أماناً .

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية لجمعية الشارقة الخيرية ودائرة التخطيط والمساحة تتم بدون أية رسوم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الإلتزام بالمسئولية المجتمعية وتضافر الجهود لدعم الجمعيات الخيرية وفئات المجتمع واتباع الإجراءات المطلوبة التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.

وأشار إلى أن الهيئة تجاوبت مع متطلبات المجتمع فيما يختص بتوصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية في كافة مناطق إمارة الشارقة والتي أصبحت سمة بارزة من سمات المجتمع والمعبرة عن روح التكاتف والتكافل الاجتماعي

وأوضح ان الهيئة تحرص على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين، والتوعية بضرورة تطبيق افضل المعايير والإجراءات المتبعة وقواعد الأمن والسلامة لجعل مواقع الخيام امنة كما استهدفت الهيئة مرتادي الخيام الرمضانية من خلال تنفيذ الحملات التوعية والإرشادية للتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.

وقال طلال عبدالله مدير مكتب الصناعية للصيانة الكهربائية أن الهيئة وفرت كايبلات للخيام الرمضانية الخاصة بالجمعيات الخيرية بأقطار مختلفة تتراوح بين 25 ملي ، 120 ملي حسب حجم الخيمة والمستلزمات الموجودة بها من إضاءة وأجهزة تكييف حيث بلغ عدد الخيام التي أقامتها الجمعية وتم توصيل التيار الكهربائي لها 34 خيمة رمضانية في مختلف مناطق إمارة الشارقة ، كما تم توصيل التيار الكهربائي للخيم التي أقامتها جمعية الهلال الأحمر الخيرية في الشارقة وعدد من الخيام الرمضانية التي أقامها الأفراد في مناطق الشارقة المختلفة برسوم رمزية والتي بلغ عددها هذا العام 52 خيمة ، كما تم توصيل التيار الكهربائي لعدد من الأماكن المخصصة للأنشطة الرياضية في إمارة الشارقة لإقامة الدورات والمسابقات خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تلبية الطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية في كافة مناطق إمارة الشارقة لتعزيز مبادئ التكافل الإجتماعي وتماشياً مع المبدأ الرابع عشر من مبادئ الهيئة والخاص بالعمل مع الشركاء لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتعزيز مسيرة العمل الخيري حيث دأبت الهيئة على القيام بالعديد من المبادرات المجتمعية والانسانية.