حاكم رأس الخيمة: القوات المسلحة الدرع الأول لحماية الوطن

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن «القوات المسلحة أثبتت أنها الدرع الأول لحماية الوطن ومكتسباته من كل معتدٍ وباغ».

وأضاف أن «توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد وشعار واحد.. شكل قراراً تاريخياً من أجل أن تصبح قواتنا المسلحة ركيزة لأمن دولتنا واستقرارها، وداعماً رئيساً للحفاظ على مكتسبات الوطن ومسيرة التنمية، والتطوير والتحديث في وطننا الغالي دولة الإمارات.

وقال سموّه: «هناك مصنع الرجال المستعدين للدفاع عن وطنهم بكل غالٍ ونفيس، وبفضل الله ثم بفضلهم ننعم بالاستقرار والسلام، الذي هو ركيزة أساسية لتنميتنا عبر الزمن».

وأضاف سموّه: «فخورون بما تحققه القوات المسلحة في ميادين الحق في محيطنا الخليجي، بل في أي بقعة تصلها أيادي رجالنا لمد يد العون للمحتاج والمظلوم».