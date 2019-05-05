10 تقاطعات بأبوظبي والعين لتوزيع وجبات الإفطار في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 10 تقاطعات بكل من ابوظبي والعين لتوزيع وجبات إفطار صائم للسائقين ، ضمن حملة "رمضان أمان" وتنظمها الهيئة للعام الثامن على التوالي، في إطار الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية التي تقع قبل ساعات الإفطار.

وأشار مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمود يوسف أن المواقع التي تم تحديدها بمدينة أبوظبي تشمل ،تقاطع مدينة زايد الرياضية، تقاطع مركزالمشرف التجاري ، تقاطع الدفاع المدني مقابل جامعة زايد ،تقاطع كاسر الأمواج مقابل صورة الشيخ زايد تقاطع مركزالوحدة التجاري، تقاطع الحديريات ، تقاطع مركز مزيد التجاري بمدينة محمد بن زايد ،تقاطع الأسواق في خليفة أ ، وتشمل المواقع في مدينة العين تقاطع قصر المقام ،تقاطع المربعة، تقاطع متحف قصر العين تقاطع مركز الجيمي التجاري.

وأوضح أن الدوريات المرورية بالتنسيق مع دوريات شركة ساعد تقوم بتنظيم وتامين حركة السير والمرور وسلامة المتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذين يقومون بتوزيع الوجبات الرمضانية على السائقين في تلك المواقع.

وأشاد بالدور الإنساني الذي يقوم به المتطوعين في تفعيل العمل التطوعي بين أفراد المجتمع للمساهمة والقيام بدور ايجابي في تعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان الكريم.

وحث السائقين على الإلتزام بقانون السير والمرور، وخفض السرعات، مشدداً على خطورة زيادة السرعة خصوصاً في الفترة التي تسبق الإفطار وخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، والإنتباه للمشاة واعطاءهم أولوية العبور في المواقع المخصصة لعبورهم، وعدم عرقلة حركة السير والمرور في المناطق السكنية والاسواق والمراكز التجارية.