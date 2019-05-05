«مواصلات الإمارات» ترفع رواتب الوظائف الفنية لاستقطاب الكفاءات المواطنة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف تقرير رسمي صادر عن مؤسسة مواصلات الإمارات، عن اعتماد المؤسسة استراتيجية جديدة من العام الجاري وحتى 2022، تشمل خططاً للتحول والتطوير الوظيفي للكوادر الوطنية، بهدف دعم عملية التوطين بالمؤسسة، وضمان استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين للعمل بها، تتضمن عدداً من المبادرات، أهمها تنفيذ مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والمخصصات المالية لزيادة الرواتب للوظائف الفنية، وفقاً للتنافسية مع شركات القطاع الخاص، وذلك لتتناسب مع تطلعات المواطنين.

وعزا التقرير، الذي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، ضعف معدلات التوطين في الوظائف الفنية والتنفيذية، التي يمثّل شاغلوها النسبة الأكبر من موظفي المؤسسة، إلى أن هذه الوظائف غير جاذبة للعناصر الوطنية.

وتفصيلاً، ذكر تقرير رسمي لمؤسسة مواصلات الإمارات أن طبيعة ونشاط العمل في المؤسسة، يرتبطان بشكل أساسي بخدمات النقل وصيانة المركبات ومشرفي النقل والسلامة، الأمر الذي يتطلب توفير عمالة تنفيذية مثل السائقين والفنيين والمشرفين ومنسقي الحركة، لافتاً إلى أن شاغلي هذه الوظائف يمثلون النسبة الأكبر في أعداد الموظفين بالمؤسسة.

وأكد أن هذه الوظائف غير جاذبة للعناصر الوطنية، موضحاً أن «مواصلات الإمارات» تعمل في سوق تنافسية كبيرة بقطاع النقل، مع شركات وجهات خاصة غير خاضعة لأي نسب ومؤشرات تخصّ التوطين.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الموظفين المواطنين في المؤسسة يبلغ حالياً 2373 موظفاً وموظفة، لافتاً إلى أن «مواصلات الإمارات» تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق خطة ومستهدفات الحكومة نحو رفع نسب التوطين، من خلال شغل المواطنين لمناصب عدة وفئات وظيفية بالمؤسسة.

وقال: «تبلغ نسبة التوطين في الوظائف القيادية العليا بالمؤسسة حالياً 90%، وفي الوظائف القيادية الوسطى (مديرو الإدارات ومراكز الأعمال) 71%، وهي نسبة مستقرة منذ سنوات عدة، أما بقية الوظائف التي يرتبط معظمها بعقود مع العملاء، الذين يزيد عددهم على 1000 عميل، فإنه يتم تحديد شروط ومعدلات الرواتب في عقود التشغيل من قبل العميل الذي تتعاقد معه المؤسسة، ولا يمكن للمؤسسة تجاوز هذه الشروط».

وأضاف: «تنفيذاً لهذه الاشتراطات فإن الوظائف التي تتاح في هذا القطاع لا تعد جاذبة للعناصر الوطنية، كون نطاق الراتب لا يعتبر محفزاً لشغل المواطنين هذه الوظائف».

وأشار التقرير إلى أن «مواصلات الإمارات» اعتمدت استراتيجية مؤسسية جديدة، تشمل خططاً للتحول والتطوير الوظيفي للكوادر الوطنية، حيث قامت المؤسسة خلال عام 2017 بتعيين عدد من المواطنين حديثي التخرج في وظائف فنية تخصصية (مهندسون)، وأخضعتهم لبرامج تدريبية لتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وإشرافية في المؤسسة وفي المجالات التخصصية.

وأكد التقرير أن هناك تحسناً ملحوظاً في نسبة الدوران الوظيفي لموظفي المؤسسة، حيث بلغت النسبة 10.56% خلال عام 2016، مقارنة بـ7.25% في 2017، و3.93% خلال العام الماضي، موضحة أنه اعتباراً من العام الجاري وحتى عام 2022 سيتم تنفيذ العديد من المبادرات المنبثقة من خطط التحول، التي من شأنها أن تدعم عملية التوطين في المؤسسة وتضمن استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين.

وقال: «من أهم هذه المبادرات، تنفيذ مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والمخصصات المالية، عبر شركة استشارية تُجري مقارنة مع جهات القطاع الخاص، لتحديد الرواتب التنافسية التي تتناسب مع تطلعات الموظفين المواطنين».

وأضاف التقرير: «وتشمل المبادرات كذلك المشاركة في معارض التوظيف المختلفة لاستقطاب الكفاءات المواطنة، وتكثيف التعاون مع مختلف الجامعات والكليات، ومنح أولوية شغل الوظائف بالمؤسسة للمواطنين من ذوي الكفاءة، يليهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً إلحاق الموظفين المواطنين ببرامج تدريبية مختلفة ومتخصصة لرفع الكفاءة واحترافية العمل».

90 %

نسبة التوطين في الوظائف القيادية العليا بـ«مواصلات الإمارات».

2373

عدد الموظفين المواطنين في مؤسسة مواصلات الإمارات.