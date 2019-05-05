المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بريد

فوجئ متعامل مع بريد الإمارات بأنه مطالب بدفع خمسة أضعاف قيمة الطرد، بدعوى أنه ظل مخزناً لدى البريد نحو ثلاثة أشهر، علماً بأنه بعد التدقيق في النظام الإلكتروني، تبين أن البريد اتصل بالمتعامل مرتين فقط، وفي فترتين متباعدتين.

شاحنات

لاحظ سائقون على الطرق الخارجية في أبوظبي عدم التزام بعض سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال، بالمسار الأيمن، وتجاوز بعضهم بشكل يهدد حياة الآخرين، داعين إلى تشديد الرقابة على سلوكيات هذه الفئة.

إطارات

تساءل مستهلكون عن أسباب تفاوت أسعار إطارات المركبات من العلامة التجارية نفسها بين المحال المتخصصة في منطقة مصفح بأبوظبي، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المتلاعبين.

أدوية

يواجه مرضى لدى مراجعتهم بعض الصيدليات، لشراء أدوية محددة في الحالات المرضية البسيطة، إلحاحاً من قبل الصيادلة لشراء أدوية إضافية، بزعم أنها ستسرع شفاءهم، ما يكبدهم تكاليف غير ضرورية.

«توحد»

طالب ولي أمر طفل مصاب بالتوحد، بضرورة توفير مركز لتدريب وتأهيل الأطفال من هذه الفئة، في إمارة دبي، بلا رسوم، على غرار المركز الموجود في إمارة أبوظبي، ويكون شأنه شأن مركز الثلاسيميا في دبي الذي يعالج المرضى مجاناً، وذلك لأن رسوم تأهيل أطفال التوحد مرتفعة جداً، إذ تصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.

خصومات

حرص كثير من دور النشر المشاركة في معرض أبوظبي للكتاب، على تقديم خصومات على أسعار الكتب المعروضة لديها، وعلقت لافتات للإعلان عن هذه الخصومات.

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