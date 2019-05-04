إقامة دبي تعلن عن مواعيد عملها في شهر رمضان المبارك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بما يتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل على أن تبدأ فترات العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد حتى الخميس، وذلك في أقسام تقديم الخدمة في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد، وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، بينما سيعمل قسم الخدمات في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

في حين أنه يمكن للجمهور الاتصال بمركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار. وذلك طوال أيام الشهر الكريم.

وأوضح اللواء محمد المري أن تعديل الدوام في شهر رمضان يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات لجمهور المتعاملين وتكريس مفاهيم الجودة الشاملة، مؤكداً حرص الإدارة المستمر على تقديم خدماتها المتميزة على مدار العام وبمستوى عال من الجودة وتكثيف نشاطها خلال المناسبات المختلفة لتخفيف الأعباء عن المتعاملين واسعادهم وتيسير العمل بكل سهولة ويسر تحقيقاً لقواعد الجودة والتميز في الأداء.