حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 120 سجيناً

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 120 سجيناً، من مختلف الجنسيات ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو، خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

يأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحتهم، وتأكيداً على رعاية سموه واهتمامه البالغ بأفراد المجتمع، على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم.

وأعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن تمنياته أن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحه المفرج عنهم، وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء، يقومون بدورهم في خدمة الوطن، مشيراً إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم، وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم الإبعاد عن البلاد.