محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 587 نزيلاً بمناسبة رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإفراج عن 587 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع قرب حلول الشهر الفضيل، على منح المشمولين بالعفو فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه، ما من شأنه إدخال الفرحة والسرور على أسرهم في هذه الأيام المباركة، تأكيداً لمبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا، في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بـ«عام التسامح»، في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء هذه القيمة النبيلة، وترسيخ مكانتها.

وناشد النائب العام لإمارة دبي المشمولين بالعفو أن يأخذوا العظة من التجربة التي مروا بها، لتفادي كل ما يمكن أن يحيد بهم مرة أخرى عن الطريق القويم، وأن يتخذوا من المكرمة السامية فرصة لطيّ صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء، وفتح صفحة جديدة مع أسرهم وأحبائهم، في إطار من الالتزام بأحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع، والضامن لأمن وسلامة أفراده، والحافظ لممتلكاتهم وحقوقهم، ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجاً للمجتمعات التي تعلي مبدأ سيادة القانون.

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.