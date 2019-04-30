62% من الشباب العربي يعتبر الأصدقاء السبب الأول للشروع في المخدرات

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أظهر سؤال جديد اضيف هذا العام على أسئلة استطلاع راي الشباب العربي عام 2019، ان 62% من الشباب يردون سبب الشروع في تعاطي المخدرات الى تأثير الأصدقاء، وذلك في وقت كشفت فيه نتائج الاستطلاع عن أن أكثر من نصف الشباب العربي 57 % يعتقدون بأن الحصول على المخدرات سهل في بلدانهم مع اختلاف واضح في تصوراتهم حيال توافرها بطبيعة الحال، حيث قال %32 فقط من الشباب الخليجي أنه من السهل الحصول على المخدرات في بلدانهم، وذلك مقابل %68 في دول شمال أفريقيا، و 70 % في دول شرق المتوسط.

وأعرب أكثر من نصف الشباب العربي أي بنسبة 57 % عن اعتقادهم بأن معدلات تعاطي المخدرات في بلدانهم آخذة في الارتفاع، مقابل 18 % فقط قالوا إنها تنخفض.

وأعتقد 36 % من الشباب الخليجي أن تعاطي المخدرات في بلدانهم آخذ في الازدياد مقابل 30 % يخالفونهم الرأي، فيما يرى 76 %من الشباب العربي في دول شرق المتوسط أن معدلات التعاطي في بلدانهم آخذة في الازدياد مقابل 13 % يرون أنها تنخفض.

ويعتبر الشباب العربي بأن ضغط الأقران هو الدافع الرئيسي لانجرار الشباب وراء تعاطي المخدرات، ويقول 62 % من المشاركين في الاستطلاع أن تشجيع الأصدقاء في المدرسة أو العمل هو السبب الأول الذي يدفع الشباب برأيهم إلى الشروع بتعاطي المخدرات. وتشمل بقية العوامل الأخرى، إزالة الضغط والتوتر لنحو 45 % منهم، وسهولة الحصول على المخدرات ل 43 %، وكذلك الملل ل 43 %.