77 % من الشباب الخليجي يرى أن على حكوماتهم توفير السكن لجميع المواطنين

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

قال 77 % من الشباب الخليجي أن على حكوماتهم توفير السكن لجميع المواطنين. وتعد المخاوف الاقتصادية أكثر ما يشغل بال الشباب العربي، حيث اعتبر %56 من المشاركين في استطلاع الشباب العربي للعام 2019، أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الشرق الأوسط اليوم، تليها البطالة برأي 45 % من الشباب العربي، ليأتي غياب الوحدة العربية في المرتبة الثالثة بنسبة 35 %، ثم تباطؤ النمو الاقتصادي في المرتبة الرابعة بنسبة 31 %. وأشارت نتائج الاستطلاع الى ان 33 % من الشباب العربي يعتقد أن على الحكومات سداد ديون جميع المواطنين مقابل 49 % يعتقدون أنه يتعين عليها سداد ديون المحتاجين فقط.

وأبدى 65 % من الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع موافقتهم على عبارة “دولتي لا تقوم بما يكفي لمساعدة الأسر الشابة”، لكن أكثر من ربع المشاركين اي بنسبة%26 خالفوهم الرأي. ويكشف تحليل النتائج الإقليمية عن انقسام حاد في الآراء؛ ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يتفق 39 % من الشباب مع العبارة السابقة مقابل 51 % يخالفونهم الرأي، في حين قال 74 %من المشاركين في شمال أفريقيا، و83 % في دول شرق المتوسط بأن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي لمساعدة الأسر الشابة.

ويقول غالبية الشباب العربي أنه من مسؤولية الحكومات توفير الخدمات والحماية لجميع المواطنين؛ بما في ذلك السلامة والأمن التي قال 96 % منهم انه على الحكومة تأمينها لجميع المواطنين، كذلك التعليم بنسبة 89 % منهم، والرعاية الصحية بنسبة 88 %، ودعم الطاقة بنسبة 78%، والوظائف بنسبة 78 % وكذلك الإسكان بنسبة 60% منهم.

و تتشابه توقعات الشباب العربي من الحكومات في جميع المناطق مع ارتفاع مستوى هذه التوقعات بشكل طفيف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن باقي المناطق الأخرى. ويتمثل الاستثناء الأبرز لذلك في خدمات الإسكان، حيث يرى 77 % من الشباب الخليجي أن على حكوماتهم توفير السكن لجميع المواطنين، مقابل 64 % من الشباب في دول شمال أفريقيا.