المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حساب

منذ أسابيع قليلة جدد مقيم إقامته، ثم قام بتزويد البنك بالوثائق الجديدة، حيث سجل الدخول إلى نظام الـ«سيتي بنك»، وأرفق الإقامة والهوية، ولم يسأله النظام على إدخال صورة جواز السفر، بل أعطاه بعد الإرفاق رسالة بنجاح العملية، لكنه فوجئ قبل أيام باتصال من الشركة التي يعمل فيها، يفيد بأنه لم يتم تحويل راتبه، فاتصل بالبنك الذي أفاد بأنه تم حظر حسابه، لأنه لم يرفق صورة جواز السفر، وأن النظام عطّل الحساب تلقائياً، طالباً منه الذهاب إلى الفرع، وتقديم صورة الجواز يدوياً لرفع الحظر، لكنه فوجئ بالموظف يطلب منه المراجعة بعد شهرين لإزالة الحظر، ويتساءل: هل هذا يعقل؟

مخالفات

فوجئ مقيم بأبراج الراشدية في إمارة عجمان بتحرير سبع مخالفات وقوف خاطئ من قبل الشرطة، قيمتها 3500 درهم، على سيارته، رغم أنه يسكن في المنطقة منذ سبع سنوات، ويحرص على الوقوف القانوني، فضلاً عنه أن لم يتلق أي إشعار حتى ينتبه لخطائه ويعدله.

تهور

فوجئ مقيم، أثناء توجهه برفقة أسرته من دبي إلى أبوظبي، بسائق متهور يلتصق بسيارته من الخلف، وحين حاول إفساح الطريق له، وجه إليه إشارة غير لائقة بإصبعه، وسبه، دون مراعاة لوجود زوجته وابنه برفقته.

سرقة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظفين عموميين، سرقا بالإكراه مبلغ 3380 درهماً من شخص آسيوي، بعد أن اقتاداه إلى منطقة خالية، وشلا حركته، ما أثار الرعب في نفسه، ثم سرقا محفظته.

رمضان

طالب متسوقون الهيئات الرقابية على الأسعار في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بضرورة التحسب للتجار والباعة؛ خشية أن يتكرر ما يحدث في رمضان من كل عام، إذ تباع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة تخالف ما اتفق عليه في بعض منافذ البيع، ما يرهق كاهل شريحة كبيرة من المتسوقين.

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