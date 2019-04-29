3 أطنان مخلفات موسم التخييم في «الفقيت»

المصدر: سمية الحمادي ــ دبا الفجيرة

تخلصت بلدية دبا الفجيرة، ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، من ثلاثة أطنان مخلفات، بعد انتهاء موسم التخييم في منطقة الفقيت السياحية. وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن اليماحي، بأن البلدية كثفت جهودها لإزالة المخلفات خلال حملة تنظيف شاطئ الفقيت، ضمن الجهود التي تبذلها للحفاظ على نظافة مدينة دبا والمناطق التابعة لها. وأكد متابعة البلدية المستمرة للمحال والكرفانات التي تبيع مواد غذائية، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تطالب بالمحافظة على المنظر العام للمنطقة.

وأشار اليماحي إلى أن منطقة الفقيت تمتلك مقومات سياحية وطبيعية تدفع كثيرين لزيارتها في العطلات ومواسم الأعياد من داخل المنطقة وخارجها.

وأكد أهمية الوعي البيئي للحد من الملوثات، التي تؤثر بشكل سلبي في المناطق الشاطئية والبر والحدائق.