تعليم لغة الإشارة لـ34 منتسباً في «واجب» التطوعية

المصدر: العين - الإمارات اليوم

شاركت جمعية «واجب» التطوعية أخيراً في ورشة عمل في العين تنظمها جمعية الإمارات للصم تزامناً مع أسبوع الأصم العربي الـ44، تحت عنوان «أساسيات لغة الإشارة» لتدريب 34 من متطوعي «واجب».

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية «واجب» التطوعية، إن الجمعية تحرص على نشر ثقافة التطوع، بما يتواكب مع رسالة الجمعية التي تستهدف الارتفاع بالوعي التطوعي العام بين جميع فئات المجتمع. وأضاف أن مشاركة وفد من الجمعية في فعاليات أسبوع الأصم العربي تأتي في إطار رغبة الجمعية في تعميق أواصر التعاون مع جمعيات النفع العام، وتحقيق التكامل لرسالة مؤسسات المجتمع المدني في الإمارات.وأشار إلى أن الجمعية تستهدف تنظيم والمشاركة في جميع فعاليات أصحاب الهمم لما يمتلكونه من قدرات وطاقات غير مسبوقة. وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم مصبح النيادي، بالتفاعل والحضور المميز لفريق جمعية «واجب»، والرغبة في التواصل مع الأشخاص الصم من خلال لغتهم الأم وهي لغة الإشارة.

الورشة تأتي تزامناً مع أسبوع الأصم العربي. أرشيفية