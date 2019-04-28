"طرق دبي" تقدم خدماتها للعملاء في منازلهم

المصدر: الامارات اليوم -دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 572 ألفاً و585 معاملة توصيل خدمة لمنازل المتعاملين أو مقار أعمالهم، فضلاً عن تلقي وتنفيذ 856 معاملة عبر التواصل بخدمة "الواتس اب"، التي تم إطلاقها منذ أسابيع.

وقال مدير الإدارة التنفيذي لإسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة أحمد محبوب إن خدمة توصيل خدمات الهيئة لمنازل أو مقار عمل المتعاملين عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الهيئة خلال العام الماضي تضمن ملكيات المركبات، ورُخص القيادة، وبطاقات المواقف الموسمية، مشيرا الى إن معدل توصيل الخدمة وصل إلى 99% خلال اليوم الواحد.

وأضاف إن مبادرة طلب الخدمة عبر "الواتس اب" والتي أُطلقت منذ أسابيع معدودة، حققت 856 معاملة ما بين تلقي الطلبات وبين تنفيذها خلال شهر من اطلاقها، وهي خدمة موجهة للمواطنين، وأصحاب الهمم، وكِبار المواطنين، موضحاً أن توصيل الخدمات لأماكن المتعاملين التي يرغبون بها، يتم إنجازها من خلال فريق عمل ينفذ مهامه من السبت إلى الخميس.

وأكد محبوب، أن هيئة الطرق والمواصلات تبذل قُصارى جهدها للارتقاء بخدماتها سواء من حيث جودتها أو سرعة تقديمها للمتعاملين من شرائح المجتمع كافة، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات حكومة دبي الرشيدة الرامية إلى راحة الجمهور ومواكبة تطلعاتهم، بما يعزز مكانة إمارة دبي بوصفها مكاناً حقيقياً لسعادة مواطنيها ومقيميها وزائريها.