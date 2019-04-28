دائرة القضاء في أبوظبي تبدأ عقد جلسات التقاضي عن بعد أمام مكاتب تحضير الدعوى في محاكم أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ــ الامارات اليوم



أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة التقاضي عن بعد أمام مكتب إدارة الدعوى باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ وبمشاركة مكاتب المحامين المقيدين بجدول المحامين بدائرة القضاء. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء في مجال تطوير العدالة الرقمية؛ عبر أتمتتة إجراءات المحاكم من قيد الدعاوى وإعلانها وحتى صدور الأحكام الكترونياً.



وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل وفق خطة ممنهجة للتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وذلك استجابةً توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق العدالة الناجزة المتميزة، عبر تحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة؛ إلى خدمات إلكترونية عن بعد وفقاً لأحدث المعاير العالمية.



وأضاف؛ أن دائرة القضاء في أبوظبي تمتلك بنية تحتية إلكترونية هي الأرقى إقليمياً، مما ساهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. مؤكداً أن الخدمة المستحدثة تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة انجاز القضايا، إضافة إلى تخفيف العبء عن المتقاضين والمحضرين، وتوفير الوقت والجد والتقليل من نفقات التقاضي.



من جهته صرح يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين؛ أن خدمة التقاضي عن بعد أمام مكتب إدارة الدعوى، قد بدأت فعلياً في المحاكم المدنية في كل من أبوظبي والعين. موضحاً أنه ووفق النظام المستحدث؛ أصبحت الجلسات تنعقد عبر تقنية الاتصال السمعي البصري عن بعد، وذلك باستخدام نظام إلكتروني متطور يكفل للمحامين حضور جلسات تحضير الدعوى في القضايا التي يتولون الدفاع فيه عن بعد. كما يتيح النظام المستحدث للمحامين؛ إيداع طلباتهم ومذكراتهم ومستنداتهم بكل سهولة، إضافة إلى تلقي ما يقدمه الخصم من مذكرات ومستندات، من مكاتبهم ودون تحمل عناء الانتقال إلى مقر المحكمة.