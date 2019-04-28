شرطة دبي أول داعم رسمي لبرنامج إكسبو للمتطوعين

المصدر: دبي - وام

أعلنت شرطة دبي، و«إكسبو 2020 دبي»، عن إبرام اتفاق لدعم برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، وتوفير أساليب تدريب مبتكرة ومرنة، تعتمد على التكنولوجيا للمتطوعين، وإعدادهم بالشكل الأمثل الذي يمكنهم من الترحيب بالعالم بطريقة تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات، واستقبال زوار الدولة بالحفاوة الإماراتية العريقة، حال انطلاق فعاليات الحدث في أكتوبر 2020.

وبموجب الاتفاق، ستصبح القيادة العامة لشرطة دبي أول داعم رسمي لبرنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي». وستعمل بالتعاون مع البرنامج على توفير أساليب تدريب مبتكرة، تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل عملية تدريب المتطوعين، وتوفير قاعات تحتضن البرامج التدريبية، والإسهام في تصميم برامج التدريب مع فريق عمل المتطوعين، ودعم البرنامج بكفاءات من المدربين.

أعلن عن ذلك خلال حفل خاص، استضافت المؤسستان خلاله أكثر من 3000 متطوع، في أجواء محفزة على العمل الجماعي، في مسرح حديقة زعبيل في دبي. وكشف، خلال الحفل، عن سيارة تابعة للشرطة السياحية من طراز نيسان (GTR)، تحمل علامة البرنامج، ورقم لوحة 30000، وهو رقم المتطوعين المستهدف. وذلك بهدف نشر التوعية ببرنامج المتطوعين، وتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمشاركتهم في ضمان نجاح هذا الحدث العالمي.