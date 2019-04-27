إطلاق «سوق التجار» على مساحة 60 مليون قدم مربعة في دبي

المصدر: بكين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية وتأثير في دفع مجمل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وتسهم بكل ما تتمتع به من خبرات وإمكانات في تعزيز تلك الجهود، لاسيما مع المكانة المتميزة التي تشغلها كمركز عالمي للأعمال، ونقطة التقاء محورية لحركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، في العاصمة الصينية بكين، إطلاق مجمع «سوق التجار»، الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، مقابل منطقة «إكسبو»، على مساحة 20 مليون قدم مربعة، والمقرر أن تصل مساحته الإجمالية الصافية إلى 60 مليون قدم مربعة.

- 3.45 مليارات دولار قيمة اتفاقيتين لتخزين وشحن البضائع الصينية من دبي إلى العالم، وإنشاء «سلة الخضراوات».

ويؤكد المشروع الضخم دور الإمارات كشريك استراتيجي رئيس في المشروع الصيني العالمي العملاق «الحزام والطريق»، ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي.

وسيضم «سوق التجار» مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقد حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة مراسم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع شركة «ايوو»، التي ستستثمر 2.45 مليار دولار أميركي، حيث ستقوم شركة «تشاينا كوموديتيز سيتي» جروب المحدودة باستخدام «سوق التجار» لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي.

ووقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان بن سليم، الاتفاقية الأولى، مع رئيس مجلس إدارة «تشاينا كوموديتيز سيتي» جروب المحدودة، وينجي تشاو. أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع صندوق الاستثمار العربي الصيني، الذي سيستثمر مبلغ مليار دولار لإنشاء مشروع «سلة الخضراوات» في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات استيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ووقعها سلطان بن سليم مع رئيس الصندوق، ما تشوزونج، ورئيس «وينلاند» القابضة للاستثمار، يو زيكيانغ، ورئيس أوشن إيكنوميك ديفيلوبمنت - مجموعة تشينا كوب، هو وي.