319 مواطنا ومواطنة يترشحون ويتلقون العروض للعمل لدى 33 شركة

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان 319 مواطنا ومواطنة تلقوا العروض وترشحوا للتعيين لدى 33 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين في منطقة الظفرة في امارة ابو ظبي مؤخرا في اطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية.

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من ابناء المنطقة في القطاع الخاص.

وقالت منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين " أن اليوم المفتوح للتوظيف شهد مشاركة نحو 439 مواطنة ومواطنة اجرى لهم مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة 642 مقابلة وظيفية للوقوف على مدى توافق قدراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات الفرص الوظيفية المطروحة وعددها 771 فرصة عمل".

واضافت " ان العديد من المواطنين والمواطنات المشاركين في اليوم المفتوح اجريت لهم اكثر من مقابلة وظيفية من قبل عدد من الشركات الأمر الذي اتاح لهم التعرف على متطلبات العديد من الوظائف وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة".

واشارت " الى ان المقابلات الوظيفية اثمرت عن تلقي 40 مواطنا ومواطنا عروض للعمل لدى الشركات المعنية بينما ترشح 279 اخرون للتعيين لدى الشركات المشاركة التي ستعمل على المفاضلة بينهم لشغل الوظائف المطلوبة وذلك في ضوء متابعة الوزارة للاجراءات التي تتبعها الشركات سواء في ما يتعلق بالمواطنين والمواطنات الذين تلقوا عروض العمل او الذين ترشحوا للتعيين".

وقالت " ان 120 مواطنا مواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي اجريت لهم حيث سيقوم فريق معني بالوزارة بالتواصل مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم لتلك المقابلات وذلك تمهيدا لإلحاقهم في "برنامج تمكين" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتدريب وتأهيل المواطنين وفقا لاسباب عدم اجتيازهم للمقابلات بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية المقبلة ".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير ايام المفتوحة للتوظيف من خلال نظام ذكي يتضمن أربعة مراحل يمر بها الباحث عن العمل تشمل التسجيل في اليوم المفتوح تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات اجراء المقابلة الوظيفية وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.