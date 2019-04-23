«حصنتك» يدعو أصحاب المباني التجارية للتسجيل في النظام

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لـ«حصنتك»، العقيد علي المطوع، أهمية تسجيل المباني التجارية في نظام «حصنتك»، الذي يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويوفر أفضل وأحدث المعايير المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق، وذلك دعماً لأهداف رؤية الإمارات 2021، في جعل الدولة واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم، مشيراً إلى أن نظام «حصنتك» يقدم حلولاً مبتكرة، من شأنها تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني، والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ، وتحقيق أعلى درجات الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت إدارة «حصنتك»، تفاصيل تسجيل المتاجر ومراكز التسوق والمستودعات، بالإضافة إلى المباني التجارية والسكنية والفنادق والمنشآت العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى.

ويعد «حصنتك» مبادرة بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لأنظمة البيانات، إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرائدة في المنطقة، وهي مصمّمة لرفع كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لجميع أجهزة الإنذار من الحريق والطوارئ، من خلال نظام أمان حديث يساعد على اختصار أوقات الاستجابة، ورفع كفاءتها لكل الحالات الطارئة، ما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، قال مدير المشروعات الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات، عاطف البريكي، إن «مهمتنا الأساسية توفير نظام يحصن أفراد المجتمع، ويساعد على حماية الأرواح والممتلكات من الحرائق وغيرها من الحالات الطارئة التي تهدّد الحياة»، لافتاً إلى أن «حصنتك» يوفر أقصى درجات السلامة للمجتمع، سواء في المنازل أو مكاتب العمل أو أي مبنى عام، من خلال استخدام بيانات فعّالة لأنظمة إنذار الحريق في المباني، ويوفر «حصنتك» المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات.