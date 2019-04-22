تفاعل كبير مع تغريدة محمد بن راشد عن بريد الإمارات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حظيت تغريدتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن بريد الإمارات بتفاعلٍ كبير على وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصاً موقع تويتر، إذ اعتبر المدونون أن رسالة سموه وصلت لجميع المؤسسات الحكومية بأن هناك عين تراقب، وترصد التطور أو الجمود.

وأشاروا إلى أن سموه نموذج للقيادة التي تأبي الإدارة عبر المكاتب، ويعايش الواقع بكل تفاصيله، من أجل راحة المواطن، ومستقبل الوطن.

ووصف المغرد محمد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بـ"راعي التنمية الوطنية" بجميع مؤسساتها ومختلف إتجاهاتها، فيما قالت المغردة أمينة إنه " شعور جميل أن تنتمي لبلد أن يكون فيها الحاكم هو السند للمظلومين، والمكافح الأول لأي نوع من أنواع الظلم والفساد في بلاده".

وقال المغرد عبد السلام مقايد لسموه "بارك الله يا فخرنا وذخرنا"، متمنيا أن يطبق الأمر على جهة حكومية أخرى قال إنها تتقاعس في انجاز مصلحة له.

وأشار المغرد عتيج السويدي إلى أن تغريدة سموه عن خدمات بريد الإمارات تشكل رسالة و مبدأ عمل، يجب أن يأخذ به الجميع من مسؤولين بكل جهة لديها خدمات مع الجمهور، فيما أكد المغرد، أبو غياث أن كل الشعوب تتمنى قيادة كصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

وقال المغرد سيف الدرعي إنه في الإمارات فقط تجد رئيس الوزراء هو نفسه من يتابع أدق التفاصيل، ويكشف الحقائق للجميع ويقدم أسباب المشكلة ، بينما أكد المغرد عمر إنه عندما ترى قائداً مثل سموه يهتم بأدق التفاصيل تعي تماماً كيف أصبحت الإمارات في مقدمة دول العالم في العديد من المؤشرات وكفاءة الأداء وتميزه، مشيراً إلى أن سموه يعطينا درساً في فن القيادة وفي كيف تكون مخلصاً لوطنك قولاً وفعلاً.