سائقون دون رخصة قيادة يرتكبون 580 حادثا مرورية في 16 شهراً برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كشف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي عن تسبب سائقين غير حاصلين على رخصة قيادة بـ 580 حادثا مروريا خلال 16 شهرا، من بينهم 490 حادثا مرورياَ خلال العام الماضي، و90 حادثاَ مرورياً في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة فئة من المركبات غير مرخص له قيادتها، لافتا إلى أنه يجب على الأهالي مراقبة ومتابعة أبنائهم والأخذ بكافة احتياطات الأمن والسلامة وعدم إعطائهم مفاتيح المركبات حفاظا على لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات بصدد تعزيز السلامة المرورية خلال فترة الصيف المقبل بالتزامن مع عطلة المدارس من خلال إطلاق حملة توعوية حول (مخاطر القيادة بدون رخصة) وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق ودعماً لتحقيق مؤشر وفيات الحوادث لكل مائة ألف من السكان.

وذكر أن إطلاق الحملة يعتبر من الإجراءات والوقائية للحد من الحوادث المرورية وتوعية وتثقيف المجتمع بهدف توفير ثقافة مرورية وقائية ضد السلوكيات والظواهر السلبية التي تتخذها فئة مستهترة وغير مبالية بالمخاطر الناتجة عن ارتكاب قيادة المركبات دون رخصة، وتطرق إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع وأولياء الأمور لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية أرواح الشباب والأبناء والممتلكات من الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن أنشطة توعوية وتوزيع المطويات على السائقين وأفراد الجمهور بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية) حول كيفية الحماية من مخاطر القيادة بدون رخصة بالإضافة إلى نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي لشرطة رأس الخيمة)، كما تشمل الحملة تنفيذ الحملات التفتيشية على المركبات للتأكد من التزام السائقين بالتعليمات والتوجيهات التي تكفل سلامتهم وسلامة الآخرين لجعل الطرق أكثر أمناً وللوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية .