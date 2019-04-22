«طرق الشارقة» تطوّر تقاطع خالد بن سلطان بمليون درهم

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أعمال صيانة شاملة لتقاطع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، بكلفة إجمالية بلغت مليون درهم. وصرّح مدير إدارة صيانة الطرق، الدكتور المهندس محسن بلوان، بأن أعمال صيانة التقاطع الذي يتوسط منطقتي الخزامية والآبار ومنطقتي الشهباء وسمنان، جاءت ضمن خطة استراتيجية لتطوير عدد من تقاطعات المدينة، متوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري. وبيّن بلوان أن الأعمال شملت إزالة الحواجز الخرسانية القديمة وتركيب أحجار رصيف وأعمال صيانة للأسفلت، وإضافة معابر للمشاة في جميع الاتجاهات، فضلاً عن أعمال تركيب للأرصفة وتخطيط أرضي، وإعادة ترتيب مواقع الإشارات الضوئية. وأشار إلى أن مشروعات الصيانة، وتطوير البنية التحتية وتعزيزها، تدعم الخطط التنموية لحكومة الشارقة، وتضمن رفع مستوى السلامة المرورية في الإمارة، وتحقيق انسيابية الطرق، والحد من الحوادث والاختناقات المرورية.

يذكر أن الهيئة أنجزت، الشهر الماضي، أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع الشيخ محمد بن سلطان بوعليان، الذي يتوسط منطقتي الرملة والمنصورة ومنطقتي الجزات والحزانة، بكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم.