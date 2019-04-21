طرق الشارقة تطور تقاطع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بتكلفة مليون درهم

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

استكمالا لخطتها التطويرية الهادفة لرفع كفاءة عدد من تقاطعات المدينة والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري ،وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير شبكات طرق حديثة ومتطورة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أعمال صيانة شاملة لتقاطع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليون درهم.

وصرح الدكتور المهندس محسن بلوان مدير إدارة صيانة الطرق، أن أعمال صيانة تقاطعات المدينة بدأت منذ بداية العام الجاري، وذلك لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الشارقة، و حرصاً من الهيئة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة الثقافة، وتوفير تجربة تنقل آمنة وميسرة للجميع، ولمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل، وإدخال التحسينات على الطرق القائمة، مشيراً أن أعمال صيانة تقاطع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الذي يتوسط منطقتي الخزامية والآبار ومنطقتي الشهباء وسمنان، جاءت ضمن خطة استراتيجية لتطوير عدد من تقاطعات المدينة متوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وبين بلوان، أن الأعمال شملت إزالة الحواجز الخرسانية القديمة وتركيب أحجار رصيف وأعمال صيانة للأسفلت، وإضافة معابر للمشاة في جميع الاتجاهات، فضلاً عن أعمال تركيب للأرصفة وتخطيط أرضي، كما تم إعادة ترتيب مواقع الإشارات الضوئية وزيادة كفائتها تحقيقاً لأعلى معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، وتركيب لوحات مرورية جديدة.

وأشار مدير إدارة صيانة الطرق، أن كافة مشروعات الصيانة التي تنجزها الهيئة، ومشروعات تطوير وتعزيز البنية التحتية تدعم الخطط التنموية لحكومة الشارقة، وتضمن رفع مستوى السلامة المرورية في الإمارة، وتسهم في تحقيق إنسيابية الطرق والحد من حوادث الدهس والاختناقات المرورية.

يذكر أن الهيئة أنجزت الشهر الماضي أعمال تطوير ورفع كفاءة لتقاطع الشيخ محمد بن سلطان بوعليان، الذي يتوسط منطقتي الرملة والمنصورة ومنطقتي الجزات والحزانة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم، ضمن خطتها التطويرية لرفع كفاءة تقاطعات الشارقة.